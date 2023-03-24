Шутов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушмакина (Шутова) Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1931
Дочь: Клековкина (Шутова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно