Шутов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Иван Гигорьевич

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушмакина (Шутова) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1931

Дочь: Клековкина (Шутова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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