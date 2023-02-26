Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1820
Дочь: Наталия ст
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1823
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1824
Сын: Косьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
Рождение ребёнка
08.03.1830
Сын: Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831
Сын: Семён Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семён ст
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1835
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно