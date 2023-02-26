Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1820

Дочь: Наталия ст

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1823

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1824

Сын: Косьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

Рождение ребёнка
08.03.1830

Сын: Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831

Сын: Семён Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семён ст

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1835

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Григорьев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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