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Григорий (Григорьев)

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1797

Дата смерти

30.06.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1820

Дочь: Наталия ст

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1823

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1824

Сын: Косьма Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
08.03.1830

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831

Сын: Семён Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семён ст

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.06.1835
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1835

Дочь: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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