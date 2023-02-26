Григорий (Григорьев)
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1797
Дата смерти30.06.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1820
Дочь: Наталия ст
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1823
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1824
Сын: Косьма Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1830
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семён ст
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.06.1835
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1835
Дочь: Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.