Третьякова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Третьякова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Третьяков Павел ?? Стефанович
Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1879
Сын: Третьяков Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1884
Дочь: (Третьякова) Александра Стефановна
Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич
Смерть
После 1879