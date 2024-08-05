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Третьякова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Третьякова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Третьяков Павел ?? Стефанович

Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
04.07.1879

Сын: Третьяков Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1884

Дочь: (Третьякова) Александра Стефановна

Отец ребёнка: Третьяков Стефан Васильевич

Смерть
После 1879

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