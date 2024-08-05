Третьяков Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Третьякова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Третьяков Павел ?? Стефанович
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1879
Сын: Третьяков Сергей Стефанович
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1884
Дочь: (Третьякова) Александра Стефановна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна
Смерть
После 1893