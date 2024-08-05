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Третьяков Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Мать: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Третьякова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Третьяков Павел ?? Стефанович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1879

Сын: Третьяков Сергей Стефанович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1884

Дочь: (Третьякова) Александра Стефановна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Ивановна

Смерть
После 1893

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