Третьяков Павел ?? Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1905
Сын: Третьяков Николай Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: (Третьякова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1915
Сын: Третьяков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Третьяков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно