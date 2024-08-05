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Третьяков Павел ?? Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Третьяков Стефан Васильевич

Мать: Третьякова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1905

Сын: Третьяков Николай Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: (Третьякова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Третьяков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Третьяков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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