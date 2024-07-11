Воробьева Параскева Степановна 02.10.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева Параскева Степановна

Место рождения

Кальяки, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880 ст.

Отец: Степан Константинович

Мать: Параскева Семеновна

Кальяки, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.05.1901 ст.

Муж: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Воробьев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Воробьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Воробьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.

Сын: Воробьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Воробьев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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