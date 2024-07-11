Воробьева Параскева Степановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880 ст.
Отец: Степан Константинович
Мать: Параскева Семеновна
Бракосочетание
21.05.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1902
Сын: Воробьев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович
Рождение ребёнка
06.03.1904
Сын: Воробьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович
Рождение ребёнка
13.11.1905
Сын: Воробьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.
Сын: Воробьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Воробьев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Платонович
Смерть
Неизвестно