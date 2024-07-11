Воробьев Василий Платонович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Василий Платонович

Место рождения

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.05.1901 ст.

Жена: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Воробьев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Воробьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Воробьев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.

Сын: Воробьев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Воробьев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Параскева Степановна

Костяново, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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