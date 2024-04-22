Солтан Тихон Антонович
Место рождения
Дата рождения15.06.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899 ст.
Отец: Солтан Антон Маркович
Мать: Солтан Анна Васильевна
Крещение
15.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Агаркова Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.07.1928
Дочь: Жмыхова Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно