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Солтан Тихон Антонович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

15.06.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899 ст.

Отец: Солтан Антон Маркович

Мать: Солтан Анна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
15.06.1899 ст.
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солтан Иван Тихонович

Мать ребёнка: Агаркова Татьяна Прокопьевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.07.1928

Дочь: Жмыхова Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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