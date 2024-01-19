Жмыхова (Солтан) Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмыхова (Солтан) Валентина Тихоновна

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Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.07.1928

Дата смерти

23.01.1991

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928

Отец: Солтан Тихон Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жмыхов Николай Сидорович

Смерть
23.01.1991
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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