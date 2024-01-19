Жмыхова (Солтан) Валентина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения12.07.1928
Дата смерти23.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928
Отец: Солтан Тихон Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жмыхов Николай Сидорович
Смерть
23.01.1991