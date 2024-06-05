Барсуков Архип Данилович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБарсуков Архип Данилович

Барсуков Архип Данилович

avatar

Место рождения

Коканово, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: Барсукова (Черепанова) Епистимия Парамоновна

Коканово, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Власова) Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Паньково, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Баранова (Барсукова) Таисия Архиповна

Мать ребёнка: Барсукова (Власова) Екатерина Григорьевна

Паньково, Соликамский уезд, Пермская губерния
Военная служба
25.10.1943
в/ч 48899
Ранение
23.07.1944
Госпиталь ЭГ 6030
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.