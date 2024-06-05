Барсуков Архип Данилович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Баранова (Барсукова) Таисия Архиповна
Мать ребёнка: Барсукова (Власова) Екатерина Григорьевна
Военная служба
25.10.1943
в/ч 48899
Ранение
23.07.1944
Госпиталь ЭГ 6030
Смерть
Неизвестно