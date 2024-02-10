Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1958
Отец: Карпеев Григорий
Мать: Карпеева Галина
Рождение ребёнка
06.04.1981
Дочь: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Янкович Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.05.1986
Дочь: Морговцова (Янкович) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Янкович Сергей Евгеньевич
Минск, Минск