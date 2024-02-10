Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1958

Отец: Карпеев Григорий

Мать: Карпеева Галина

Рождение ребёнка
06.04.1981

Дочь: Волгина (Янкович) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Янкович Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.05.1986

Дочь: Морговцова (Янкович) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Янкович Сергей Евгеньевич

Минск, Минск

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