Карпеева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеев Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Карпеев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеева Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Карпеев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Карпеев Григорий

Рождение ребёнка
24.10.1958

Дочь: Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Карпеев Григорий

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