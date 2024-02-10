Карпеев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеев Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Карпеева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеева Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Карпеева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Карпеева Галина

Рождение ребёнка
24.10.1958

Дочь: Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Карпеева Галина

Смерть
Неизвестно

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