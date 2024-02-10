Карпеев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпеева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеева Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Карпеева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпеев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Карпеева Галина
Рождение ребёнка
24.10.1958
Дочь: Янкович (Карпеева) Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Карпеева Галина
Смерть
Неизвестно