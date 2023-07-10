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Пахмутов Михаил Вениаминович

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Место рождения

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

07.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пахмутов Вениамин Владимирович

Мать: Пахмутова Ольга Петровна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Попова Фелицата Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Пахмутов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Попова Фелицата Васильевна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Родился в д Сухоречье Кировского района
Смерть
07.03.1981
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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