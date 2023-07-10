Пахмутов Михаил Вениаминович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти07.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Попова Фелицата Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Пахмутов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Попова Фелицата Васильевна
Родился в д Сухоречье Кировского района
Смерть
07.03.1981
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл