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Попова Фелицата Васильевна

Место рождения

Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

26.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Попов Василий Степанович

Мать: Маслова Татьяна Степановна

Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Пахмутов Михаил Вениаминович

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Пахмутов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Пахмутов Михаил Вениаминович

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Родился в д Сухоречье Кировского района
Смерть
26.11.1998
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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