Попова Фелицата Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти26.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Пахмутов Михаил Вениаминович
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Пахмутов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Пахмутов Михаил Вениаминович
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Родился в д Сухоречье Кировского района
Смерть
26.11.1998
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл