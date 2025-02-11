Ефимова Мария Ефимовна Лобачева 17.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимова Мария Ефимовна Лобачева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.07.1871, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Лобачев Ефим Тихонович1806 г.р.
Мать
Лобачева Марфа ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ефимов Евлампий Иванович1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1871

Отец: Лобачев Ефим Тихонович

Мать: Лобачева Марфа Егоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.09.1887

Муж: Ефимов Евлампий Иванович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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