Ефимова Мария Ефимовна Лобачева
женский, родилась 17.07.1871, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛобачев Ефим Тихонович1806 г.р.
МатьЛобачева Марфа ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ефимов Евлампий Иванович1869 г.р.
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Рождение
17.07.1871
Отец: Лобачев Ефим Тихонович
Мать: Лобачева Марфа Егоровна
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.09.1887
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно