Ефимов Евлампий Иванович
Место рожденияДеревня Воскресенское
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Воскресенское
Бракосочетание
27.09.1887
Жена: Ефимова Мария Лобачева
Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно