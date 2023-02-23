Ефимов Евлампий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Евлампий Иванович

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Место рождения

Деревня Воскресенское

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Воскресенское
Бракосочетание
27.09.1887

Жена: Ефимова Мария Лобачева

Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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