Лобачева Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Михеева Наталья Лобачева
Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Ефимова Мария Лобачева
Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович
Рождение ребёнка
14.09.1874
Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович
Смерть
Неизвестно