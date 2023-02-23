Лобачева Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Марфа Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лобачев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Михеева Наталья Лобачева

Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Ефимова Мария Лобачева

Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Сын: Лобачев Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Лобачев Ефим Тихонович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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