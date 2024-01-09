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Настасья Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1844

Сын: Петров Даниил Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петров Павел Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Петрова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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