Петров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: (Зубаков) Иван Петрович
Мать: Александра Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Елисеевна
Рождение ребёнка
11.12.1844
Мать ребёнка: Настасья Елисеевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Настасья Елисеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Петрова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Елисеевна
Смерть
Неизвестно