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Петров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: (Зубаков) Иван Петрович

Мать: Александра Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Елисеевна

Рождение ребёнка
11.12.1844

Сын: Петров Даниил Иванович

Мать ребёнка: Настасья Елисеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петров Павел Иванович

Мать ребёнка: Настасья Елисеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Петрова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Елисеевна

Смерть
Неизвестно

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