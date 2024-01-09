Александра Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Петров Максим Иванович

Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1822 ст.

Сын: Петров Анисим Иванович

Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Петров Карп Иванович

Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Петров Никита Иванович

Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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