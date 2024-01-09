Александра Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1822 ст.
Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петров Карп Иванович
Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: (Зубаков) Иван Петрович
Смерть
Неизвестно