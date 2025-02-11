Пиндрик Израиль Менделевич
мужской, родился 31.05.1925
умер 21.10.1975
МатьПиндрик (Лащёва) Рахель09.05.1900 г.р.
ОтецПиндрик Мендель Израилевич21.11.1886 г.р.
Супруги
Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна14.10.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1950
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.12.1959
Рождение ребёнка
25.12.1961
Смерть
21.10.1975