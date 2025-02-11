Пиндрик Израиль Менделевич 31.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиндрик Израиль Менделевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 31.05.1925

умер 21.10.1975

Мать
Пиндрик (Лащёва) Рахель09.05.1900 г.р.
Отец
Пиндрик Мендель Израилевич21.11.1886 г.р.
Супруги
Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна14.10.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1925

Отец: Пиндрик Мендель Израилевич

Мать: Пиндрик (Лащёва) Рахель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Рождение ребёнка
08.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
27.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Рождение ребёнка
25.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Смерть
21.10.1975

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