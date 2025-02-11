Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна
женский, родилась 14.10.1927
умерла 13.02.2012, Ashkelon, Israel
Супруги
Пиндрик Израиль Менделевич31.05.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1950
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.12.1959
Рождение ребёнка
25.12.1961
Смерть
13.02.2012
Ashkelon, Israel