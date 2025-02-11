Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна 14.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиндрик (Казачкова) Элька Абрамовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.10.1927

умерла 13.02.2012, Ashkelon, Israel

Супруги
Пиндрик Израиль Менделевич31.05.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиндрик Израиль Менделевич

Рождение ребёнка
08.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Израиль Менделевич

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Израиль Менделевич

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
27.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Израиль Менделевич

Рождение ребёнка
25.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Израиль Менделевич

Смерть
13.02.2012
Ashkelon, Israel

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