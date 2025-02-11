(Горматова) Екатерина Трофимовна
женский, родилась 19.11.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 30.12.1908, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Трофим Кононович11.09.1874 г.р.
МатьГорматова (Фролова) Мария Петровна30.03.1874 г.р.
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Рождение
19.11.1907
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.12.1908
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область