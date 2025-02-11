(Горматова) Екатерина Трофимовна 19.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горматова) Екатерина Трофимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.11.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 30.12.1908, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Трофим Кононович11.09.1874 г.р.
Мать
Горматова (Фролова) Мария Петровна30.03.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1907

Отец: Горматов Трофим Кононович

Мать: Горматова (Фролова) Мария Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.12.1908
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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