Горматова (Фролова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1874
Отец: Фролов Пётр Сидорович
Мать: Фролова Варвара Петровна
Бракосочетание
10.11.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1895
Сын: Горматов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Рождение ребёнка
04.08.1903
Дочь: Серафима Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Рождение ребёнка
18.11.1909
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Рождение ребёнка
04.02.1916
Дочь: Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович
Смерть
Неизвестно