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Горматова (Фролова) Мария Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1874

Отец: Фролов Пётр Сидорович

Мать: Фролова Варвара Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Горматов Трофим Кононович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Горматов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1903

Дочь: Серафима Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1909

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1916

Дочь: Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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