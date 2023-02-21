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Куликов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1819

Дата смерти

19.01.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.
Около 1817 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1814 или 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Ложкина Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Щепкина Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
08.11.1867

Жена: Куликова Марина Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Петра Григорьева Куликова и Марины Михайловой Асосковой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Дарья Тарасовна

Смерть
19.01.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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