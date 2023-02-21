Куликов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1819
Дата смерти19.01.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Ложкина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Щепкина Елена Петровна
Бракосочетание
08.11.1867
Второй брак для Петра Григорьева Куликова и Марины Михайловой Асосковой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Дарья Тарасовна
Смерть
19.01.1870