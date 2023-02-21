Ложкина (Куликова) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Куликов Петр Григорьевич
Бракосочетание
20.10.1854
Рождение ребёнка
29.09.1857
Сын: Ложкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Ложкина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1861
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1864
Дочь: Ложкина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1866
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.02.1869
Сын: Куликов Поликарп Михайлович
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1871
Дочь: Ложкина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно