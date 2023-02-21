Ложкина (Куликова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Куликова) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Куликов Петр Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1854

Муж: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1857

Сын: Ложкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Ложкина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1861

Сын: Ложкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1864

Дочь: Ложкина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1866

Сын: Ложкин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1869

Сын: Куликов Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1871

Дочь: Ложкина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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