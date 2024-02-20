Куркова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Савельев Никита
Мать: Савельева Василиса
Рождение ребёнка
1952
Сын: Курков Владимир
Отец ребёнка: Курков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Курков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Курков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Курков Николай
Смерть
2015