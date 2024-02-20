Куркова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Савельев Никита

Мать: Савельева Василиса

Рождение ребёнка
1952

Сын: Курков Владимир

Отец ребёнка: Курков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Курков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Курков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Курков Николай

Смерть
2015
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