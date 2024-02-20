Курков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курков Иван
Мать: Куркова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Куркова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Куркова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: Куркова Елена
Рождение ребёнка
1952
Сын: Курков Владимир
Мать ребёнка: Куркова Елена