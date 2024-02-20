Курков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курков Иван

Мать: Куркова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Куркова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Куркова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: Куркова Елена

Рождение ребёнка
1952

Сын: Курков Владимир

Мать ребёнка: Куркова Елена

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