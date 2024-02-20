Савельева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Куркова Елена
Отец ребёнка: Савельев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Савельев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Савельев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Савельев Никита
Смерть
Неизвестно