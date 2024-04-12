Грахова (Калакина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грахова (Калакина) Параскева Петровна

Место рождения

Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.10.1816 ст.

Дата смерти

26.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1816 ст.

Отец: Калакин Петр Ефимович

Мать: Калакина Матрона Ивановна

Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Грахов Василий Климонтович

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ларионова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Грахов Василий Климонтович

Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.02.1863
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