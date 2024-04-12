Грахова (Калакина) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1816 ст.
Дата смерти26.02.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1816 ст.
Отец: Калакин Петр Ефимович
Бракосочетание
28.01.1835
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ларионова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Грахов Василий Климонтович
Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.02.1863