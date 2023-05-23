Ущенко Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1914
Дата смерти16.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Смерть
16.07.1983