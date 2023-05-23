Ущенко Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ущенко Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

16.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: Ущенко Андрей Федотович

Мать: Сливченко (Сливченко) Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ущенко (Золотарева) Екатерина Петровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.07.1983

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