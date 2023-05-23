Сливченко (Сливченко) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливченко (Сливченко) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ущенко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.02.1914

Сын: Ущенко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ущенко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович

Рождение ребёнка
01.11.1917

Дочь: Глинская, Близнюкова (Ущенко) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ущенко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович

Смерть
1954

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