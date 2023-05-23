Сливченко (Сливченко) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович
Рождение ребёнка
04.02.1914
Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович
Рождение ребёнка
01.11.1917
Дочь: Глинская, Близнюкова (Ущенко) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ущенко Андрей Федотович
Смерть
1954