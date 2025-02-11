Лягушкин Петр Васильевич 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Лягушкин Петр Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Кузьмич1791 г.р.
Мать
Дарья Прокофьевна1796 г.р.
Дети
Лячин Федор Петров1845 г.р.
Лячин Григорий Петрович1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Василий Кузьмич

Мать: Дарья Прокофьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лячин Федор Петров

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лячин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Карпова (Лягушкина) Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лячин Федор Петрович

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лячина) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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