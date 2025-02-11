Лягушкин Петр Васильевич
мужской, родился 1824, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Кузьмич1791 г.р.
МатьДарья Прокофьевна1796 г.р.
Дети
Лячин Федор Петров1845 г.р.
Лячин Григорий Петрович1847 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Василий Кузьмич
Мать: Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лячин Федор Петров
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Карпова (Лягушкина) Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лячин Федор Петрович
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лячина) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно