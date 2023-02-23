Дарья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Арина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно