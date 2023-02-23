Дарья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Арина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лячин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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