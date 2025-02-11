Егор Рекрут В 1841 Г Васильевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Рекрут В 1841 Г Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Кузьмич1791 г.р.
Мать
Дарья Прокофьевна1796 г.р.
Дети
Акулина Егоровна1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Василий Кузьмич

Мать: Дарья Прокофьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1841
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Смерть
Неизвестно

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