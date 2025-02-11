Егор Рекрут В 1841 Г Васильевич
мужской, родился 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Кузьмич1791 г.р.
МатьДарья Прокофьевна1796 г.р.
Дети
Акулина Егоровна1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Василий Кузьмич
Мать: Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: ?
Призыв на военную службу
1841
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно