(Лячина) Агафья Петрова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лячина) Агафья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Лягушкин Петр Васильевич1824 г.р.
Мать
Мария Михайлова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лягушкин Петр Васильевич

Мать: Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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