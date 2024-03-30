Литвинов Григорий Прокопович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Прокоп
Рождение ребёнка
1915
Сын: Литвинов Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно