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Литвинов Григорий Прокопович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Литвинов Тарас Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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