село Высокое, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Высокое

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Фотография. Праздничный костюм женщины с. Высокое Плахинской волости Михайловского уезда Рязанской губернии, 1910-е - начало 1920 гг. Источник: Показать все
Фотография. Праздничный костюм женщины с. Высокое Плахинской волости Михайловского уезда Рязанской губернии, 1910-е - начало 1920 гг. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1950Высокое, с. каз.при р. Плетеной.4022188615640Церковь православная. 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Плахинская волость
736. Высокое, село бывшее государственное, при речке Плетке, дворов 237, жителей 1786, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Плахинская волость
Высокое село3332при реке Плетенке36511491227237620408ПлахиноЦерк. кам., зем. шк., 3 ветрян. мельн., шерстоб., кузн., 3 мелоч. лав. 3 хлебозап. магазина
Богословского мон. Высоковская вод. м.3333при реке Плетенке22420409ПлахиноВодяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
447Высокоесело54°31'с.ш.39°26'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Высоковское сельское поселение
61634409101с Высокоесело

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