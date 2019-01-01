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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотография. Праздничный костюм женщины с. Высокое Плахинской волости Михайловского уезда Рязанской губернии, 1910-е - начало 1920 гг. Источник: Показать все
Фотография. Праздничный костюм женщины с. Высокое Плахинской волости Михайловского уезда Рязанской губернии, 1910-е - начало 1920 гг. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1950Высокое, с. каз.при р. Плетеной.4022188615640Церковь православная. 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
736. Высокое, село бывшее государственное, при речке Плетке, дворов 237, жителей 1786, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Высокое село3332при реке Плетенке36511491227237620408ПлахиноЦерк. кам., зем. шк., 3 ветрян. мельн., шерстоб., кузн., 3 мелоч. лав. 3 хлебозап. магазина
Богословского мон. Высоковская вод. м.3333при реке Плетенке—22420409ПлахиноВодяная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
447Высокоесело54°31'с.ш.39°26'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634409101с Высокоесело