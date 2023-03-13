Афанасьева (Туленкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Туленкова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Татьяна

Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Трифановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1892

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Афанасьевъ Илья

Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьевъ Иванъ

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