Афанасьева (Туленкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Татьяна
Рождение ребёнка
03.07.1891
Сын: Трифановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1892
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.07.1895
Сын: Афанасьевъ Илья
Отец ребёнка: Афанасьевъ Иванъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьевъ Иванъ