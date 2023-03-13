Афанасьевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Трифановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1892

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Афанасьевъ Илья

Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Анастасия