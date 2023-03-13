Афанасьевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1891
Сын: Трифановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия
Рождение ребёнка
28.09.1892
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия
Рождение ребёнка
19.07.1895
Сын: Афанасьевъ Илья
Мать ребёнка: Афанасьева Анастасия
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьева Анастасия