Симонова Елена Родионовна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти27.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1860
Сын: Симонов Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич
Рождение ребёнка
22.11.1862
Дочь: (Симонова) Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич
Рождение ребёнка
16.09.1870
Сын: Симонов Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич
Смерть
27.04.1886
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Симонов Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич