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Симонова Елена Родионовна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

27.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Спиридон Артемьевич

Рождение ребёнка
27.08.1860

Сын: Симонов Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: (Симонова) Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1870

Сын: Симонов Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.04.1886
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Симонов Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Симонов Спиридон Артемьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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