Симонов Александр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения27.08.1860
Дата смерти14.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1860
Бракосочетание
03.11.1878
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Симонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна
Рождение ребёнка
24.01.1883
Дочь: (Симонова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Симонов Константин Александрович
Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна
Смерть
14.09.1907