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Симонов Александр Спиридонович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.08.1860

Дата смерти

14.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1860

Отец: Симонов Спиридон Артемьевич

Мать: Симонова Елена Родионовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.11.1878

Жена: Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Симонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1883

Дочь: (Симонова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Симонов Константин Александрович

Мать ребёнка: Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.09.1907
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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