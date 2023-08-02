Симонов Спиридон Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Симонов Артем Епимахович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1860
Сын: Симонов Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна
Рождение ребёнка
22.11.1862
Дочь: (Симонова) Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна
Рождение ребёнка
16.09.1870
Сын: Симонов Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна
Смерть
До 1878
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Симонов Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна