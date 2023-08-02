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Симонов Спиридон Артемьевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Симонов Артем Епимахович

Мать: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Елена Родионовна

Рождение ребёнка
27.08.1860

Сын: Симонов Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: (Симонова) Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1870

Сын: Симонов Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1878
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Симонов Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Симонова Елена Родионовна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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