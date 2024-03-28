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Хромых Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хромых Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромых Николай Иванович

Мать ребёнка: Хромых Марина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромых Марина Абрамовна

Рождение ребёнка
03.07.1909

Сын: Хромых Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Хромых Марина Абрамовна

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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