Хромых Марина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хромых Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1909
Отец ребёнка: Хромых Иван Трофимович
Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно