Хромых Марина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых Марина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромых Николай Иванович

Отец ребёнка: Хромых Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромых Иван Трофимович

Рождение ребёнка
03.07.1909

Сын: Хромых Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Хромых Иван Трофимович

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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