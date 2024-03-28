Хромых Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1909
Дата смерти01.10.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1909
Отец: Хромых Иван Трофимович
Мать: Хромых Марина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1934
Дочь: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна
Мать ребёнка: Хромых Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Хромых Прасковья Егоровна
Смерть
01.10.1981