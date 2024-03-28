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Хромых Афанасий Иванович

Место рождения

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.07.1909

Дата смерти

01.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1909

Отец: Хромых Иван Трофимович

Мать: Хромых Марина Абрамовна

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромых Прасковья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Мать ребёнка: Хромых Прасковья Егоровна

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хромых Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Хромых Прасковья Егоровна

Смерть
01.10.1981

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