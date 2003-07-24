Пустовая (Коновалова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.04.1927
Дата смерти24.07.2003
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.03.1947
Ярославка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.03.1947
Дочь: Феоктистова (Пустовая) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Пустовой Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1949
Сын: Пустовой Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Пустовой Николай Иванович
Смерть
24.07.2003
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область