Пустовая (Коновалова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовая (Коновалова) Мария Семеновна

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Место рождения

Нижняя Ильиновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

20.04.1927

Дата смерти

24.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Локтионова - Коновалова Мария Арсентьевна

Нижняя Ильиновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
01.03.1947

Муж: Пустовой Николай Иванович

Ярославка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.03.1947

Дочь: Феоктистова (Пустовая) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Пустовой Николай Иванович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.03.1949

Сын: Пустовой Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Пустовой Николай Иванович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
24.07.2003
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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