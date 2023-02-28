Феоктистова (Пустовая) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Дудникова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
?.03.1976
Дочь: Зинаида Геннадьевна
Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
1979
Сын: Феоктистов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно