Феоктистова (Пустовая) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова (Пустовая) Вера Николаевна

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Место рождения

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

17.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947

Отец: Пустовой Николай Иванович

Мать: Пустовая Мария Семеновна

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Дудникова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
?.03.1976

Дочь: Зинаида Геннадьевна

Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1979

Сын: Феоктистов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Феоктистов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
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